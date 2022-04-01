Arsene Wenger: Mesut'un biraz eğlenmesi gerekiyor

Mesut Özil'in Arsenal'da birlikte çalıştığı Arsene Wenger eski oyuncusu hakkında, "Yönetmesi zor bir oyuncu değil, biraz eğlenmesi gereken özel yetenekleri olan yaratıcı bir oyuncu." yorumunu yaptı.

Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, ESPN'e konuştu. Fransız çalıştığı eski öğrencisinin kadro dışı kalması hakkında yorumda yaptı.

"Yönetmesi zor bir oyuncu değil." diyen 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Biraz eğlenmesi gereken özel yetenekleri olan yaratıcı bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Wenger, Mesut Özil gibi klas oyuncuların duygusal olduklarını ve en iyi performanslarını vermeleri için yakınlarının desteklemesi gerektiğini söylerdi.

"O BİR ARTİST"

Fransız teknik direktör eski öğrencisi için, "O bir artist ve bu tarz oyuncular biraz daha duygusal oluyor. Bu oyuncuların desteğe ve çevresindeki insanların onları zorlamasına ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Arsene Wenger ayrıca Mesut Özil'in takım içinde nasıl bir rolde olmasıyla ilgili de görüşlerini paylaştı.

Wenger, "Futbol takımını 2 şekilde görebilirsin. Herkesin aynı şeyi yapmasını istersin ya da anlaşabilmenin bir yolunu bulursun. Az defans yapan takımda daha fazla yaratıcı oyuncuya ihtiyacın oluyor ama onun etrafında oyun kuracaksanız eksiklerini telafi edecek kişilerle takım inşa edeceksiniz. Bunun üzerinde düşünmelisiniz." dedi.

Arsenal'in eski defans oyuncusu Nacho Monreal'a göre Mesut Özil'in Londra kulübünde herkesle sorunları vardı.

"MESUT'UN HERKESLE SORUNU VARDI"

FourFourTwo'ya konuşan Monreal, yedi sezon birlikte top koşturduğu takım arkadaşını anlattı.



"Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile tartıştı ve son birkaç maçı oynayamadı. Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Bir özgüven aşıladı, Mesut o dönem birçok maçta oynadı. Ancak sonra Emery, takımda Mesut'tan daha iyi durumda olan oyuncular olduğunu gördü. Özil takımın en iyi oyuncularından biriydi, en çok para kazanan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler. Bir birey olarak insanlarla arası iyiydi. Ama sakatlıkları yüzünden bir sürü maç kaçırdı."