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    Arsene Wenger: Mesut'un etrafında bir takım kurulmalı

    Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, takımdaki geleceği tartışma konusu olan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 17:21
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    Arsene Wenger: Mesut'un etrafında bir takım kurulmalı

    Arsenal'in tarihinde önemli bir yere sahip olan Arsene Wenger, sezon sonuna kalmadan takımdan gönderilmesi beklenen Mesut Özil için konuştu.

    Türk asıllı Alman oyuncu, haftalık 350 bin poundluk maaşı nedeniyle tartışılıyor ve 7 Mart'tan beri forma şansı bulamadı.

    Arsene Wenger: Mesut un etrafında bir takım kurulmalı #1

    "ETRAFINDA BİR TAKIM KURULMALI"

    Wenger açıklamasında; "Takımda yaratıcı özellikleri olan ama savunma yönünde zayıf bir oyuncu var. O zaman yapmanız gereken, Mesut'un defansif özelliklerini kapatacak bir yöntem belirleyerek etrafında bir takım kurmak olur." dedi.

    32 yaşındaki Mesut Özil, Fenerbahçe, DC United, LA Galaxy ve Inter Miami gibi kulüplerle anılıyor.

    Arsene Wenger: Mesut un etrafında bir takım kurulmalı #2

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