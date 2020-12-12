Arsene Wenger: Mesut'un etrafında bir takım kurulmalı

Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, takımdaki geleceği tartışma konusu olan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Arsenal'in tarihinde önemli bir yere sahip olan Arsene Wenger, sezon sonuna kalmadan takımdan gönderilmesi beklenen Mesut Özil için konuştu.

Türk asıllı Alman oyuncu, haftalık 350 bin poundluk maaşı nedeniyle tartışılıyor ve 7 Mart'tan beri forma şansı bulamadı.





"ETRAFINDA BİR TAKIM KURULMALI"

Wenger açıklamasında; "Takımda yaratıcı özellikleri olan ama savunma yönünde zayıf bir oyuncu var. O zaman yapmanız gereken, Mesut'un defansif özelliklerini kapatacak bir yöntem belirleyerek etrafında bir takım kurmak olur." dedi.

32 yaşındaki Mesut Özil, Fenerbahçe, DC United, LA Galaxy ve Inter Miami gibi kulüplerle anılıyor.



