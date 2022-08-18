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Artem Dzyuba, İstanbul'da
Adana Demirspor'la görüşme halinde olan Rus golcü Artem Dzyuba İstanbul'a geldi.
- 18.08.2022 - 08:51
- Güncelleme : 18.08.2022 - 09:19
Adana Demirspor ile görüşme halinde olan Rus golcü Artem Dzyuba İstanbul'a geldi.
Yıldız oyuncu kişisel Instagram hesabından İstanbul paylaşımı yaparken çektiği videoda Beşiktaş Stadı'nın olması dikkat çekti.
Dzyuba'nın Adana Demirsporlu yöneticilerle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanırsa resmi imzaların atılacağı öğrenildi.