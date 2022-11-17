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    Artem Dzyuba: Türkiye maceram acı vericiydi

    Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Artem Dzyuba, sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve ayrılığa dair konuştu.
    • 17.11.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:38
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    Artem Dzyuba: Türkiye maceram acı vericiydi

    Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Artem Dzyuba, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

    Artem Dzyuba, "Öncelikle Adana Demirspor'a, yönetime, başkana minnettarım. Sakin ve huzurlu bir şekilde yollarımızı ayırdık. Dengeli bir karardı. 18 yaşında bir futbolcu değilim, oturup maç izlemek bana yakışmaz." dedi.

    "Hala büyük hırslarım var ve hala keyif alırken oynamak istiyorum." diyen Rus golcü, "Türkiye, ilginç bir deneyimdi, bazen acı verici... Birçok insanla tanıştım. Takımda gerçekten harika bir atmosfer vardı. Orada olmak gerçekten mutluluk vericiydi." ifadelerini kullandı.

    Artem Dzyuba: Türkiye maceram acı vericiydi #1

    5 maçta 1 gol atmıştı

    Dzyuba, son olarak tüm teklifleri dinleyeceğini ve futbol oynamaya devam edeceğini söyledi.

    Adana Demirspor forması altında 5 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.


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