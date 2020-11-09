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    Artem Dzyuba yaptığı hareket sonrası milli takımdan kovuldu

    Mastürbasyon yaparken videosu internete sızdırılan Rus golcü Artem Dzyuba, milli takımdan kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 11:00
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 12:01
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    Artem Dzyuba yaptığı hareket sonrası milli takımdan kovuldu

    A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Rusya'da, Artem Dzyuba krizi yaşanıyor.

    Mastürbasyon yaparken videosu internete sızdırılan golcü oyuncu, Rusya Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

    "MİLLİ TAKIMA UYGUN DAVRANMALI"

    Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov yaptığı açıklamada, "Saha içinde ve dışında, her oyuncu milli takımın gerekliliklerine uygun davranmalıdır. Artem de bu verdiğimiz kararın doğru olduğunu zamanla anlayacak." dedi.

    Artem Dzyuba yaptığı hareket sonrası milli takımdan kovuldu #1

    BABASI KONUŞTU: GÖRÜŞECEĞİZ

    Artem Dzyuba'nın babası Sergei Dzyuba da konuyla ilgili, "Henüz Artem ile konuşma şansı bulamadım, milli takımdan çıkarıldığını duydum. Görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Yaşanan olayların üzerine 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesaplarını askıya aldı.

    A Milli Takımımız, 15 Kasım tarihinde Rusya ile karşı karşıya gelecek.

    Artem Dzyuba yaptığı hareket sonrası milli takımdan kovuldu #2

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