Artem Dzyuba'nın menajerinden Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Artem Dzyuba'nın menajeri, "Türkiye'de her zaman para sorunu yaşanır" diyerek küstah bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Zenit'in golcüsü Artem Dzyuba için ünlü menajer Dmitry Selyuk'tan açıklama geldi.

Selyuk, Dzyuba'nın Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirterek, Türkiye'de ödemelerde sorun yaşandığını vurguladı.

"ARTEM'İN TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEDİĞİNİ SANMIYORUM"

Rus basınına konuşan menajer, "Türk kulüpleri genelde emekliliğe yakın oyuncuları transfer etmek istiyor. Artem'in gitmek istediğini sanmıyorum. Şu anda Zenit'te rahat durumda, evinde. Ligi iyi biliyor ve Zenit'te parasını günü gününe alıyor. Türkiye'de her zaman para sorunu yaşanır, genelde ödeme olmaz ve olay mahkemede biter. Oyuncular FIFA'ya başvurmak zorunda kalır. Fenerbahçe ile ilgili bir şey olursa şaşırırım." ifadelerini kullandı.

2015'ten bu yana Zenit'te oynayan 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Zenit'te 34 maça çıktı ve 22 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.