Arthur Masuaku'dan ayrılık kararı! Hüseyin Yücel'le arası açılmıştı

Haber Merkezi

Beşiktaş’ta, 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı arasında geçecek seçim yarışı öncesinde ise Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Arthur Masuaku ayrılık kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK

Devre arası transfer döneminde siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlanan tecrübeli futbolcunun kırgın olduğu öğrenildi.

Demokratik Kongolu oyuncunun yakın çevresine başkan Hüseyin Yücel'in sözlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtilirken, "Herkes işine baksın" dediği kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Yücel, "Arthur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur kendisi." ifadelerini kullanmıştı.

Sol bek oyuncusu, Alanyaspor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Süper Lig maçında 70. dakikada oyuna girmişti.

Masuaku, sahaya adım attığı ilk andan itibaren taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edilmişti.

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

2022-2023 sezonunun başında İngiliz ekibi West Ham United'dan Beşiktaş'a transfer olan 31 yaşındaki isim, siyah-beyazlı formayı 84 kez giydi.

3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu maçlarda 3 gol ve 13 asistle mücadele etti.