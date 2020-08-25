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    Arturo Mina'da koronavirüs tespit edildi

    Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurumspor, yeni transfer Arturo Mina'nın koronavirüs kaptığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 19:12
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    Arturo Mina'da koronavirüs tespit edildi

    Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna yeni dahil ettiği isimlerden Arturo Mina'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    KARANTİNA ALTINA ALINDI

    Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ekvadorlu futbolcu Arturo Mina ülkesinde Kovid-19 testine tabi tutuldu.

    Test sonucu pozitif çıkan Mina, Erzurum'da karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı. Erzurum temsilcisi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Mina'yı kısa süre önce kadrosuna katmıştı.

    Arturo Mina da koronavirüs tespit edildi #1

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