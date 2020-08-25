- Haberler
- Futbol Haberleri
- Arturo Mina'da koronavirüs tespit edildi
Arturo Mina'da koronavirüs tespit edildi
Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurumspor, yeni transfer Arturo Mina'nın koronavirüs kaptığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 19:12
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna yeni dahil ettiği isimlerden Arturo Mina'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
KARANTİNA ALTINA ALINDI
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ekvadorlu futbolcu Arturo Mina ülkesinde Kovid-19 testine tabi tutuldu.
Test sonucu pozitif çıkan Mina, Erzurum'da karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı. Erzurum temsilcisi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Mina'yı kısa süre önce kadrosuna katmıştı.