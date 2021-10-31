Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
584.304
-1.24%
BTXN Coin
26.00
-0.91%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    Arturo Vidal, antrenmana 2 bin euroluk aracıyla gitti

    Arturo Vidal, antrenmana 2 bin euroluk aracıyla gitti

    Arturo Vidal yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanıyor. Ancak bu durum Şilili yıldızın 2 bin euroluk bir otomobil kullanmasına engel değil.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 14:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Serie A devi Inter'in Şilili yıldızı Arturo Vidal sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda otomobilini sergiledi.

    Vidal, 90'lı yıllara ait bir otomobille antrenmana gittiği görüntüleri paylaştı.

    ARACIN DEĞERİ 2 BİN EURO

    Arturo Vidal, Inter'den yıllık 7 milyon euro civarında bir ücret kazanıyor. Ancak yıldız futbolcunun antrenmana gittiği aracının değeri yaklaşık 2 bin euro.

    Arturo Vidal, antrenmana 2 bin euroluk aracıyla gitti İZLE

    Arturo Vidal, antrenmana 2 bin euroluk aracıyla gitti #1

    “KÜÇÜK ŞEYLERLE MUTLUYUM”

    Arturo Vidal ayrıca lüks otomobillere de sahip. Daha önce 250 bin euro ve 400 bin euroluk değerlerle araç satın alan futbolcu, 2 bin euroluk aracıyla yayınladığı gönderide, "Hayat bana birçok imkan verdi ama biliyorum ki ben küçük şeylerle mutluyum" notunu paylaştı.

    Arturo Vidal, antrenmana 2 bin euroluk aracıyla gitti #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir