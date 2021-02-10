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    Aslan Gibi Sponsor kampanyası ilgi görmedi

    Aslan Gibi Sponsor kampanyası ilgi görmedi

    Galatasaray'ın duyurduğu Aslan Gibi Sponsor isimli yardım kampanyasında sadece 7 milyon 200 bin lira toplandı. Yeterli bağış gelmemesi camiada moralleri bozuyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 11:18
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    Galatasaray yönetimi, taraftarın girişimleriyle başlatılan "Aslan Gibi Sponsor" kampanyasında yeterli desteği henüz göremedi.

    Mustafa Cengiz'in taraftarın transfer isteği üzerine başlattığı yardım kampanyasında şu ana kadar 7 milyon 200 bin lira toplandığı öğrenildi.

    Aslan Gibi Sponsor kampanyası ilgi görmedi #1

    FALCAO'NUN AYLIK MAAŞINDAN BİRAZ FAZLA

    Bu rakamın, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun aylık kazancı olan 5 milyon liranın sadece biraz üstünde olması ise camiadaki moralleri bozuyor.

    Yönetimin oldukça yetersiz bulduğu bu düşük rakamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi ise SMS miktarının minimum 100 lira olması olarak gösteriliyor.

    Aslan Gibi Sponsor kampanyası ilgi görmedi #2

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