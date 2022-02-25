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- Aslan'ın rakibi belli oldu! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Aslan'ın rakibi belli oldu! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 15:08
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puan ile lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turuna direkt katılmaya hak kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan play off maçlarının ardından son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Torrent yönetimindeki Galatasaray'ın rakibi La Liga'nın dev ekibi Barcelona oldu.
Akabinde sarı kırmızılı taraftarlar, maçların yapılacağı tarih hakkında bilgileri araştırmaya koyuldu. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte kura çekimi sonrası oluşan son 16 eşleşmeleri ve maç tarihleri...
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 10 Mart, rövanş maçları ise 17 Mart'ta oynanacak.
Galatasaray, Barcelona ile ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar rövanşta ise rakibini 17 Mart'ta İstanbul'da ağırlayacak.
İŞTE GALATASARAY'IN RAKİBİ VE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
- Rangers - Kızılyıldız
- Braga - Monaco
- Porto - Lyon
- Atalanta - Leverkusen
- Sevilla - West Ham United
- Barcelona - Galatasaray
- Leipzig - Spartak Moskova
- Real Betis - Frankfurt