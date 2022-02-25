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Aslan'ın rakibi belli oldu! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Aslan'ın rakibi belli oldu! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu turda La Liga'nın dev ekibi Barcelona ile eşleşti. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?