Aston Villa çalıştırıcısı Unai Emery, Mehmet Topal'ı ağırladı Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, eski öğrencisi Mehmet Topal'ı Nottingham Forest maçına davet etti.

DHA

Aktif futbol yaşamını tamamladıktan sonra teknik direktörlük için kurslarını bitiren ve Pro Lisans sahibi olan Mehmet Topal, Valencia'dan eski hocası Unai Emery ile Londra'da buluştu.

İspanyol teknik adamın daveti üzerine İngiltere'ye giden Mehmet Topal, Aston Villa'nın Nottingham Forest'ı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bilgi alışverişinde bulundu

Topal, karşılaşmanın ardından eski hocası ile bir araya gelirken, ikili gelişen futbol ve antrenman yöntemleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Bu sezon Aston Villa'nın oynadığı futbol başta İngiliz futbolseverler ve kamuoyu olmak üzere birçok kesimce beğenilirken, Mehmet Topal bu sezon belirli aralıklarla Premier Lig maçlarına gitmeye devam edecek.

Teknik direktörlük için çalışıyor

Teknik direktörlük konusunda çalışmalarına devam eden Mehmet Topal, sık sık yurt dışında çeşitli ülkelerde maçları izlemeye giderek gelişen futbol üzerine notlarını alıyor.

Mehmet Topal'ın önemli hazırlıklar yaptığı ve futbola hizmet etmeye devam ederken farklı projelerle fark yaratan bir isim olmak istediği de yakın çevresi tarafından konuşulan en dikkat çekici özelliği haline geldi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)