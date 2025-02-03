Asya Şampiyonlar Ligi'nde İsmail Kartal - Jorge Jesus düellosu!

Haber Merkezi
İran'ın en önemli kulüplerinden Persepolis'te göreve başlayan İsmail Kartal, Al Hilal ile geçtiğimiz sezonu Pro Lig şampiyonu olarak tamamlayan Jorge Jesus ile kozlarını paylaşacak.
Asya Şampiyonlar Ligi Elite'de 6 puanla 6. sırada yer alan, son olarak Serdar Dursun'u da kadrosuna katan Persepolis ile 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Hilal'in karşı karşıya gelecek.
AL HILAL, PERSEPOLIS'İ KONUK EDECEK
Al Hilal'in ev sahipliğinde Kingdom Arena'da oynanacak müsabaka yarın saat 21.00'de başlayacak.
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