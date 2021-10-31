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    Ata Demirer: Feghouli'yi bastonla bile oynatırım

    Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sırasında ünlü komedyen Ata Demirer'den Feghouli hakkında şaşırtıcı bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 21:08
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 21:10
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    Ata Demirer: Feghouli'yi bastonla bile oynatırım

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın, Gaziantep FK ile oynadığı maçta Sofiane Feghouli için ünlü komedyen Ata Demirer'den ilginç bir yorum geldi.

    "BASTONLA BİLE OYNATIRIM"

    Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Kerem'in attığı golde asist yapan Feghouli için Ata Demirer, "Bastonla bile gelse sokarım oyuna, çıkarmam." ifadelerini kullandı.

    Ata Demirer: Feghouli yi bastonla bile oynatırım #1

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