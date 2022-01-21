Ata Demirer'den Burak Elmas'a: Değdi mi hocayı göndermeye

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü komedyen Ata Demirer, Fatih Terim'le yolların ayrılmasına tepki gösterdi.

Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildiği maçın ardından sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.

"HERKESİN KALBİNİ KIRDINIZ"

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demirer, Fatih Terim'in görevine son verilmesine isyan etti.

Ata Demirer, "Ne oldu, değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis, bir Fernando bulacaktınız o kadar... Herkesin kalbini kırdınız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Şahan Gökbakar da Burak Elmas yönetimine tepki göstermişti.







