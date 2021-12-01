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- Atakan Çankaya ve İrfan Can kavgasında görüntüler ortaya çıktı
Atakan Çankaya ve İrfan Can kavgasında görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçeli İrfan Can ve Göztepeli Atakan Çankaya, soyunma odası önündeki kavga nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Olayla ilgili bir video ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 16:48
- Güncelleme : 01.12.2021 - 17:10
Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci arasında saha içinde yaşanan gerilim, soyunma odası koridorlarına taşmıştı. Gözlemci raporunda, iki futbolcunun kavga ettiği yazılmıştı.
5-10 MAÇ ARASI CEZA
Göztepe ve Fenerbahçe, 5 ila 10 maç arası verilecek cezadan ötürü TFF'ye cephe aldı.
Kulüpler yaptıkları açıklamalarda, abartıldığı kadar bir olay yaşanmadığını iddia etmişti.
İrfan Can ve Atakan Çankaya kavgasının görüntüleri ortaya çıktı - İZLE
POLİSLER ARAYA GİRDİ
Basına sızan görüntülerde, iki futbolcunun birbirine yöneldiği, araya diğer sporcuların ardından da polisin girdiği görülüyor. TFF'nin bu görüntülerden sonra nasıl bir ceza vereceği merak konusu oldu.