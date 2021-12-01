Atakan Çankaya ve İrfan Can kavgasında görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçeli İrfan Can ve Göztepeli Atakan Çankaya, soyunma odası önündeki kavga nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Olayla ilgili bir video ortaya çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci arasında saha içinde yaşanan gerilim, soyunma odası koridorlarına taşmıştı. Gözlemci raporunda, iki futbolcunun kavga ettiği yazılmıştı.

5-10 MAÇ ARASI CEZA

Göztepe ve Fenerbahçe, 5 ila 10 maç arası verilecek cezadan ötürü TFF'ye cephe aldı.

Kulüpler yaptıkları açıklamalarda, abartıldığı kadar bir olay yaşanmadığını iddia etmişti.

İrfan Can ve Atakan Çankaya kavgasının görüntüleri ortaya çıktı - İZLE



POLİSLER ARAYA GİRDİ

Basına sızan görüntülerde, iki futbolcunun birbirine yöneldiği, araya diğer sporcuların ardından da polisin girdiği görülüyor. TFF'nin bu görüntülerden sonra nasıl bir ceza vereceği merak konusu oldu.