- Haberler
- Futbol Haberleri
- Atakan Üner'in sol diz yan bağları koptu
Atakan Üner'in sol diz yan bağları koptu
Beşiktaş'ın Ümraniyespor'a kiraladığı futbolcu Atakan Üner'in sol diz yan bağları koptu.
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 16:38
- Güncelleme : 16.04.2021 - 16:46
Beşiktaş'ın gelişimine devam etmesi için Ümraniyespor'a kiraladığı Atakan Üner'den kötü haber geldi.
AMELİYAT EDİLECEK
21 yaşındaki futbolcunun yapılan incelemeler sonucunda sol diz yan bağlarının koptuğu öğrenildi. Üner, yarın ameliyat olacak.
Genç oyuncu bu sezon 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.