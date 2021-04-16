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    Atakan Üner'in sol diz yan bağları koptu

    Beşiktaş'ın Ümraniyespor'a kiraladığı futbolcu Atakan Üner'in sol diz yan bağları koptu.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 16:46
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    Atakan Üner'in sol diz yan bağları koptu

    Beşiktaş'ın gelişimine devam etmesi için Ümraniyespor'a kiraladığı Atakan Üner'den kötü haber geldi.

    AMELİYAT EDİLECEK

    21 yaşındaki futbolcunun yapılan incelemeler sonucunda sol diz yan bağlarının koptuğu öğrenildi. Üner, yarın ameliyat olacak.

    Genç oyuncu bu sezon 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

    Atakan Üner in sol diz yan bağları koptu #1

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