Atalanta, Merih Demiral'ı açıkladı

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı. İtalyan kulübü transferi Twitter hesabından duyurdu.

Daha fazla forma şansı bulmak adına gelen teklifleri değerlendiren Merih Demiral, İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile sözleşme imzaladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Milli futbolcumuzun bugün sağlık kontrollerinden geçtiği ve yeni takımının kampına katılacağı belirtildi.

Öte yandan Atalanta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Merih Demiral'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Opsiyonun 30 milyon euro olarak belirlendiği öğrenildi.

SASSUOLO GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Merih Demiral, Sassuolo'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Juventus'a imza atmıştı.

Demiral, burada alternatif oyuncu konumuna düştükten sonra daha fazla süre alabileceği bir takıma transferi için görüşmelerde bulunmaya başlamıştı.

JUVENTUS VEDA ETTİ

İtalyan takımı Juventus da milli futbolcumuz Merih Demiral'a bir video ile veda etti. Paylaşılan gönderide "Her şey için teşekkürler" ifadesine yer verildi.

Juventus, Merih Demiral'a veda etti VİDEO







