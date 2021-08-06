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    Atalanta, Merih Demiral'ı açıkladı

    Atalanta, Merih Demiral'ı açıkladı

    Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı. İtalyan kulübü transferi Twitter hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 18:02
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    Daha fazla forma şansı bulmak adına gelen teklifleri değerlendiren Merih Demiral, İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile sözleşme imzaladı.

    SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

    Milli futbolcumuzun bugün sağlık kontrollerinden geçtiği ve yeni takımının kampına katılacağı belirtildi.

    Öte yandan Atalanta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Merih Demiral'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

    Opsiyonun 30 milyon euro olarak belirlendiği öğrenildi.

    Atalanta, Merih Demiral ı açıkladı #1

    SASSUOLO GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

    Merih Demiral, Sassuolo'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Juventus'a imza atmıştı.

    Demiral, burada alternatif oyuncu konumuna düştükten sonra daha fazla süre alabileceği bir takıma transferi için görüşmelerde bulunmaya başlamıştı.

    Atalanta, Merih Demiral ı açıkladı #2

    JUVENTUS VEDA ETTİ

    İtalyan takımı Juventus da milli futbolcumuz Merih Demiral'a bir video ile veda etti. Paylaşılan gönderide "Her şey için teşekkürler" ifadesine yer verildi.

    Juventus, Merih Demiral'a veda etti VİDEO




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