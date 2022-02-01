Atalanta scoutları Beşiktaşlı 3 futbolcu için geliyor

Serie A takımı Atalanta, Beşiktaş'ın başarılı isimleri Ghezzal, Larin ve Emirhan için İstanbul'a geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Beşiktaş'tan üç futboluyu takibe aldı... Bergamo ekibinin yönetimi, siyah-beyazlı takımdan Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Emirhan İlkhan'ı izlemek üzere scoutlarını İstanbul'a gönderdi.

Daha önce Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izleyen İtalyan scoutlar Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını da takip ederek bu üç isim hakkında notlar tutacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Atalanta'nın scoutları yaptıkları açıklamada "İyi yetişmiş, genç isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Biz raporlarımızı sunacağız, karar teknik heyetin." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ SICAK BAKIYOR

Milli futbolcularımızdan Merih Demiral'ın kiralık olarak forma giydiği Atalanta Serie A'da dördüncü sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne girme mücadelesi veriyor.

Mavi-siyahlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Atalanta'nın Beşiktaş'ta izlediği üç futbolcudan hangisi veya hangileri için teklif vereceği, bu teklifin ne zaman geleceği belirsiz.

Beşiktaş cephesi ise özellikle Emirhan ve Ghezzal için gelecek gerçekçi tekliflere olumlu yanıt vermeyi düşünüyor. Cyle Larin'in sözleşmesini uzatmaması halinde sezon sonunda bedelsiz gitmesi bekleniyor.