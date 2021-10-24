Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saha çizgileri silindi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük - Hatayspor karşılaşmasında yağış nedeniyle ceza sahası çizgileri silindi.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Hatayspor karşılaşmasında futbol sahalarında ender görülen hatta görülemeyen bir olay yaşandı.

CEZA SAHASI ÇİZGİLERİ KAYBOLDU

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da etkisini gösterdi.

İkinci yarının başlarında ceza sahası çizgilerinin yok olduğu gözlemlenirken futbolcular için de zor anlar oluştu.