Atatürk'ün portresi Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda resmedildi

İHA

Fenerbahçe'de, Cumhuriyet'in 100. yılında ressam Sevda Türkseven tarafından hazırlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin açılış töreni bugün gerçekleştirildi.

Törene; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli yöneticiler, üyeler ve kulüp çalışanları katıldı.

"Atamızı bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz"

Burada açıklamalarda bulunan Ali Koç, şu şekilde konuştu:

Vefatının 85. yılında Atamızı bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz. Geleneksel hale gelen 10 Kasım Vapuru ile kongre üyelerimizle, aileleriyle, sporcularımızla, Yüksek Divan Kurulumuzla ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle 9'u 5 geçe Dolmabahçe'de Atamızın huzurunda O'nu bir kez daha minnetle ve şükranla andık.