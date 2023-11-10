Atatürk'ün portresi Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda resmedildi

İHA
Fenerbahçe'de, Cumhuriyet'in 100. yılında ressam Sevda Türkseven tarafından hazırlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin açılış töreni bugün gerçekleştirildi.
Törene; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli yöneticiler, üyeler ve kulüp çalışanları katıldı.
"Atamızı bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz"
Burada açıklamalarda bulunan Ali Koç, şu şekilde konuştu:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Vefatının 85. yılında Atamızı bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz. Geleneksel hale gelen 10 Kasım Vapuru ile kongre üyelerimizle, aileleriyle, sporcularımızla, Yüksek Divan Kurulumuzla ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle 9'u 5 geçe Dolmabahçe'de Atamızın huzurunda O'nu bir kez daha minnetle ve şükranla andık.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış