Atiba Hutchinson 40'a kadar oynama kararı aldı

Beşiktaş efsanesi haline gelen 38 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 2 yıl daha futbol oynamayı düşünüyor.

2013 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen ve hem oynadığı futbolla hem de karakteriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili kararını verdi.

38 yaşında olmasına rağmen genç futbolculara adeta taş çıkaran Kanadalı futbolcu, 40 yaşına kadar oynamayı planlıyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Yönetimin de, kulübün efsanesi haline gelen tecrübeli oyuncuyla yola devam etmek istediği ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatacağı öğrenildi.

BIRAKTIKTAN SONRA DA GÖREV VERİLECEK

2 yıl daha oynadıktan sonra futbolu Beşiktaş'ta bırakacak olan Atiba'ya, kulüpte başka bir görev verilmesi bekleniyor.

Bu sezon 27 maçta görev alan Atiba, 4 gol atıp 5 de asist yaptı.