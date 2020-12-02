Atiba Hutchinson: Bu aşka düştüm

Beşiktaş'ın yaşayan efsanesi Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulübe olan sevgisinden, Süper Lig'de en beğendiği futbolculara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" adlı programa konuk oldu.

Kanadalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"BU AŞKA DÜŞTÜM"

"Beşiktaş benim için her şeyi ifade ediyor. 8 yıldır buradayım, ilk andan itibaren bu aşkı hissettim, bu aşka düştüm. Kulüpteki aile ortamı, aile hissiyatını zaten anlatmaya gerek yok. Zaman geçtikçe bunun içine giriyorsunuz ve keyif alıyorsunuz. İlk başlarda çok anlayamıyordum ama yıllar geçtikçe ben de gitmek istemedim. Çok fazla güzel şey yaşadım, çok fazla güzel şey gördüm. Çok güzel anılarım var, 2 şampiyonluk yaşadım. Bunların haricinde çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurdum. Bu tecrübeler çok önemli."

Atiba: Beşiktaş aşkına düştüm - İZLE



"MESSİ 1 NUMARA"

"2 idolüm var biri Trinidad Tobagolu Dwight Yorke. Bu yüzden Manchester United'ı tutarım. Diğeri Zinedine Zidane'dır. Maradona çok üst düzey bir oyuncuydu, çok enerjikti. Onun yeteneğini tartışmaya gerek bile yok. Benim için 1 numara Messi'dir. Maradona hakkında söylediğim şeyleri onun için de söyleyebilirim. Son 10-15 sene yaptıkları ortada."

"1-2 YIL DAHA OYNARIM"

"Etrafımdaki insanlar da bana çok soruyor, onlar da beni emekliliğe yakın görmüyor. 1-2 yıl daha oynarım diye hissediyorum, iyi hissediyorum. Sezon sonunda bırakma düşüncem olsa söylerim ama biraz daha gider, biraz daha zorlamaya devam edeceğim. Şu anda önümüzdekilere odaklıyım, sezon sonu geldiğinde önümüzdeki sezonu planlayacağım."





"VISCA VE ABDÜLKADİR'İ BEĞENİYORUM"

"Edin Visca çok iyi futbolcu. Türk futbolculardan Abdülkadir Ömür'ü beğeniyorum, çok iyi bir oyuncu, çok genç, çok fazla potansiyeli var. Rıdvan'ı çok beğeniyorum, çok seviyorum. Geçen sezonun son dönemlerinden başlayarak gidişatını çok beğeniyorum. İnanılmaz gelişim gösteriyor."

"HEYKEL OLAYINI ŞAKA ZANNETTİM"

"Heykel olayını duyunca şaka zannettim, inanamadım. İnsanların belediyeye, kulübe yazdıklarını ben de duydum. Gerçekten gurur verici, onur verici bir şey, harika bir duygu. Olur ya da olmaz, talep edilmesi bile beni mutlu ediyor."