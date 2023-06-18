Atiba Hutchinson emeklilik maçını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a veda eden Atiba Hutchinson, formasını giydiği Kanada'nın ABD ile oynayacağı CONCACAF Uluslar Ligi finali maçından sonra emekli olacağını duyurdu.
Atiba yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
''Güzel ülkemi 20 yıl temsil ettikten sonra artık kramponlarımı asma vaktim geldi. Her şey için teşekkürler Kanada.''
Ülkesinde 6 kez yılın futbolcusu seçildi
2013-2014 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyen Atiba takımla birlikte 3 lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa ve 1 de Ziraat Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Ülkesinde de 6 kez yılın oyuncusu seçilen Atiba, siyah-beyazlı forma ile 334 maça çıkarken takıma 27 gol ve 37 asistlik katkı sağladı.