Atiba Hutchinson: Heykelimin yapılması büyük jest olurdu Beşiktaş'ın eski futbolcusu Atiba Hutchinson, heykelinin dikilmesinin konuşulması üzerine "Bunu düşünmeniz bile benim için olağanüstü bir durum. Bu olmasa bile bu şekilde konuşulması beni mutlu ediyor" dedi.

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2013 yılında Hollanda ekibi PSV'den ayrılan ve Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Atiba Hutchinson, büyük izler bıraktığı siyah-beyazlı takımla geçtiğimiz sezonun sonunda futbol kariyerini noktalamıştı.

10 yıllık Beşiktaş kariyerinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kanadalı isim, Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'a bir şekilde geri dönmek isterim"

Atiba, Beşiktaş'a geri dönmek istediğini belirterek şunları dedi:

Futbolu bıraktığım günden beri Beşiktaş'a dönmek istedim ve Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum bir şekilde. İletişim halindeyiz. Ben tabii ki açığım. Ama ben şu anda yolumun nereye gitmesi gerektiğini düşündüğüm noktadayım. En doğrusu ne benim için onu görmek istiyorum. Acele etmek istemiyorum. Biraz daha hazır olmak istiyorum. Ama ben Beşiktaş'a bir şekilde geri dönmek isterim. Beşiktaş benim için çok önemli bir kulüp. Benim için çok şey ifade eden bir kulüp Beşiktaş. Ne olacak göreceğiz.

"Ben sahada olmaya bayılıyorum, çok seviyorum"

"Sahada mı, saha dışında idari kadroda mı olmak istersin?" sorusuna 41 yaşındaki isim şu yanıtı verdi:

Ben sahada olmaya bayılıyorum, çok seviyorum. Oyuncularla olmak hoşuma gidiyor. Bildiklerimi göstermeyi ve onlardan almayı seven birisiyim. Ben bunu özledim. Futbolda bu parçayı özledim. Sahada olmak, oyuncularla konuşmak, tecrübelerimi paylaşmak bunları özledim. Bu, futbolun bir parçası daima.

"Büyük bir jest olurdu"

Heykelinin dikilmesinin konuşulması üzerine Atiba, şu ifadeleri kullandı:

Geçmişte vardı, biraz konuşuldu. Benim gerçekten çok odaklandığım bir şey değil ama büyük bir jest olurdu. Bunu düşünmeniz bile benim için olağanüstü bir durum. Bu olmasa bile bu şekilde konuşulması beni mutlu ediyor. Olsun ya da olmasın benim hayatımda bir şey değiştirmeyecek ama bu konuşulduğu için çok minnettarım.

"Şenol Güneş takımı doğru yolda güzel bir şekilde değiştirdi"

"10 yılda en iyi anlaştığı teknik direktör kim?" sorusunu Atiba Hutchinson şöyle cevaplandırdı: