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    Atiba Hutchinson idari menajer oluyor

    Atiba Hutchinson idari menajer oluyor

    Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüpte kalmaya devam edecek. Kanadalı futbolcunun, idari menajerlik görevine soyunacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 12:12
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    2013 yılında Beşiktaş'a transfer olan, oynadığı futbol ve kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, yeşil sahalara veda etmeye hazırlanıyor.

    Sezon sonunda aktif futbol hayatını noktalamaya karar veren 37 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı kulüpte görev yapmaya devam edecek.

    YÖNETİM İLE FUTBOLCULAR ARASINDA KÖPRÜ OLACAK

    Gelecek sezon idari menajerlik görevine getirilecek olan Atiba'nın, yönetim ile futbolcular arasında bağlantı kuracağı öğrenildi.

    Beşiktaş formasıyla ligde 207 maça çıkan tecrübeli oyuncu, şu ana kadar 18 gol atıp 25 kez de asist yaptı.

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