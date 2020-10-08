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    Atiba Hutchinson izinli gününde de çalıştı

    Beşiktaş'ın 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, antrenmandaki hırsıyla dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 17:29
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    Atiba Hutchinson izinli gününde de çalıştı

    7 yıldır Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, idmanlardaki hırsıyla örnek olmaya devam ediyor.

    İZİNLİ GÜNÜNDE DE ÇALIŞTI

    2 gün izin verilmesine rağmen performansını üst düzeyde tutmak için çalışmalarına devam eden 37 yaşındaki futbolcu, dünkü takım idmanında da yerini aldı.

    Tecrübeli orta saha oyuncusu, mücadeleci yapısıyla teknik heyetin yine beğenisini kazandı.

    Atiba Hutchinson izinli gününde de çalıştı #1

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