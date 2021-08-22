Atiba Hutchinson: Normal oyunumuzu oynayamadık

Deplasmanda Gaziantep ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncusu Atiba Hutchinson, N'skala için iyi dileklerini belirtirken, kendi oyunlarını sergileyemediklerini söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep ile karşılaştı.

0-0 biten maç sonrası, Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu:

"NORMAL OYUNUMUZU OYNAYAMADIK"

"N'Sakala çok sevdiğimiz bir takım arkadaşımız. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemeyiz. Dualarımız onunla. En kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz. Normal oyunumuzu bugün oynayamadık, zemin de pek müsait değildi. İkinci yarıya baskılı başladık, fırsatlar da bulduk ama gole çeviremedik. Önümüzdeki hafta 3 puanı hedefliyoruz."