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    Atiba Hutcinson 300. maçına hazırlanıyor

    Süper Lig'de Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta Atiba Hutcinson, 300. maçına çıkmak için Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 16:39
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    Atiba Hutcinson 300. maçına hazırlanıyor

    Beşiktaş'a 2013-2014'te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan Atiba, yıllar geçse de performansından çok da bir şey kaybetmedi.

    Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 299 resmi karşılaşmada görev yaptı.

    300. MAÇINA ÇIKACAK

    Beşiktaş'ta en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduran Atiba, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yarın görev vermesi halinde 300. kez Beşiktaş için sahada yerini alacak.

    Atiba Hutcinson 300. maçına hazırlanıyor #1

    LİGDE 245 MAÇ

    Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 245 maça çıktı.

    Tecrübeli futbolcu, 245 lig maçında 23 kez gol sevinci yaşadı.

    Siyah-beyazlı futbolcu bu sezon ise 5 maçta şans buldu. Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında ilk 11'de görev alan Atiba, VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almayan Atiba, bu sezon 5 lig maçında 279 dakika oynadı.

    Atiba Hutcinson 300. maçına hazırlanıyor #2

    AVRUPA’DA 39 MAÇ

    Atiba, Avrupa kupalarında 39 karşılaşmada görev yapıp, 1 kez fileleri havalandırdı.

    Siyah-beyazlı formayla 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Atiba, 4 kez de bu organizasyonun elemelerinde görev aldı.

    Kanadalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 21 müsabakasında ise Beşiktaş'a 1 gol kazandırdı.

    Atiba Hutcinson 300. maçına hazırlanıyor #3

    KUPALARDA 15 MAÇ

    Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa organizasyonlarında 15 maçta görev aldı.

    Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Atiba, 2 kez de Süper Kupa mücadelelerinde oynadı.

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