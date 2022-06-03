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- Atiba, Ismael'in kararını bekliyor
Atiba, Ismael'in kararını bekliyor
Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Atiba, Valerien Ismael'in onay vermesini bekliyor.
- 03.06.2022 - 10:21
Sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki Atiba bir yıl daha oynayıp kariyerine nokta koymayı planlıyor.
Kasım ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Kanada forması giymeyi planlayan deneyimli oyuncuya yönetimden onay çıktı, ancak son kararı teknik direktör Valerien Ismael'in vereceği belirtildi.
Valerien onaylarsa imzalayacak
Fransız teknik adamın da onay vermesi halinde Atiba önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyip aktif futbolculuk yaşantısını tamamlayacak.