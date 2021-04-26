Atiba, Rizespor maçında forma giyebilecek

Beşiktaş’ta sakatlığı düzelen Atiba Hutchinson, antrenmanalara başladı. Tedavisi süren Larin’in ise durumu belirsiz.

Beşiktaş Süper Lig’in 38. haftasında Rizespor’un konuğu oluyor. Siyah-beyazlılarda birçok futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

ATİBA DÖNÜYOR

Kayserispor maçı öncesi sakatlanan Atiba Hutchinson sakatlığı atlattı. Sakatlığını atlatan Atiba, karşılaşmada forma giyecek.

LARİN'İN DURUMU MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Tedavisi devam eden ve saha antrenmanalarına başlayan Cyle Larin’in durumu ise maç günü belli olacak.

ABOUBAKAR VE OĞUZHAN YOK

Sakatlıkları süren Aboubakar ve Oğuzhan, Rize deplasmanında da görev yapamayacaklar.

Sağlık heyeti, iki oyuncuyu 39. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

28 Nisan çarşamba günü Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.