Atiba: Şampiyon olup futbola veda etmek istiyorum

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, yeni sezon için açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, yeni sezon için açıklamalar yaptı.

Kanadalı orta saha; Muleka, Weghorst, Cenk gibi isimlerin transferi için "Hepsi de nokta atışı. Çok güçlü bir hücum hattımız oldu." yorumunu yaptı.





"Son bir şampiyonluk istiyorum"

Avrupa'da olmadıkları için üzgün olduklarını ancak bunun lige odaklanmaları için bir fırsat olduğunu da sözlerine ekleyen Atiba, "Rakiplerimize göre daha rahat bir maç programımız olursa bunu kullanabiliriz." diye konuştu. Kaptan, bu sezonun muhtemelen son yılı olacağının da altını çizip "Son bir şampiyonluk yaşayarak kariyerimi noktalamak çok güzel olur" dedi.

Kaptan, ayrıca taraftarlara kendisine verdikleri destek için teşekkür etti.



