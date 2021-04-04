Atiba: Şampiyonluk karakteri koyacağız

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın kalan maçlarda şampiyonluk karakteri göstereceğini ifade etti.

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GÜNÜMÜZ DEĞİLDİ"

Beşiktaş'ın iyi bir futbol oynamadığının altını çizen Atiba, "Bugün kazanmak istedik. Maça iyi başlayamadık. 3 puanı hemen kazanmak istedik. Acele ettik. Bunu düzeltmeliyiz. Daha önceki dönemlerde, maçlarda yaptıklarımızı yapmakta zorlandık. Hücum aksiyonlarımız dağınıktı. Dağınıktık. Bu dağınıklık yüzünden rakibe fazla şans verdik Çok fazla gol fırsatı verdik. Güzel bir gol attı onlar da. Günümüz değildi. Geri döneceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. 3 puanı kazanmak istedik. Kafaları eğmeden devam edeceğiz. Günümüz değildi. Daha çok maçımız var. Bundan sonraki maçlarda, önceki dönemlerde iyi yaptıklarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.





"ALANYASPOR MAÇINA İYİ HAZIRLANACAĞIZ"

Şampiyonluğu çok istediklerini vurgulayan Atiba, "Bazı maçlar böyle olur. Genelde gol atan bir takımız. Fırsatlar bulduk. Cyle bir fırsat buldu. O da gününde değildi demek ki. Topu bir türlü içeri sokamadık. Dağılmayacağız. Karakter göstereceğiz. Büyük oyunculardan oluşan büyük bir kulübüz. Bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstereceğiz. Alanyaspor maçına çok iyi hazırlanacağız ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu.