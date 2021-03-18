Atiba: Uzun zamandır Fenerbahçe maçını bekliyoruz

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ederken Atiba idman öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi Atiba açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE DERBİSİNİN BİZE KAZANDIRACAKLARINI İYİ BİLİYORUZ"

"Uzun zamandır Fenerbahçe maçını bekliyoruz. Özgüvenimiz yüksek. Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe derbisinin bize kazandıracaklarını çok iyi biliyoruz. Takım enerjimiz yüksek. İyi bir atmosfer var. Saha içerisinde de bu atmosfer bize yardımcı oluyor. Henüz kazanılmış bir şey yok. Her maçı ayrı düşünüyoruz."





"HİÇ KİMSE TAKIMDAN BÜYÜK DEĞİL"

"Hiç kimse takımdan büyük değil. Biz bir amaç için buradayız. Saha dışında da iyi ilişkilerimiz var. İlk yarıdaki Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında kazanmak bize özgüven kazandırdı. O galibiyetler beni çok mutlu etmişti. Trabzonspor'a karşı iç sahada kaybettiğimiz maçta üzüldüm. Detaylarda maçı kaybettik."

"BEN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Ben her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu sezon çok fazla savaşçı futbolcularımız var. Başarıya aç futbolcularımız var. Her maça galibiyet için çıkıyoruz. Ben kendi üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz."





"AKLIMDA FUTBOLA DEVAM ETMEK VAR"

"Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Sezonun bitmesine iki ay kaldı. Biz şu anda şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Aklımda futbola devam etmek var. Şu an iyi hissediyorum, vücudumla ilgili bir sıkıntı yok. Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta teknik ekipte devam etme durumuna bakacağız."

"3. ÇOCUĞUMA DA ŞAMPİYONLUK HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"

"Derbi maçları zordur. Her iki takım için de önemi yüksek. Biz bu maçın önemini ve ne oynamamız gerektiğini biliyoruz. Herkes alabileceği maksimum puanı almaya çalışacak. Elimizden geldiğince hazırlanıyoruz ve 3 puan almak istiyoruz. Şampiyonlukla ilgili bir yüzde vermek istemiyorum. Biz maç maç gitmeyi tercih ediyoruz. 2 şampiyonluğum, 3 çocuğum var. 3. çocuğuma da şampiyonluk hediye etmek istiyorum."





"JOSEF BENİ ÇOK RAHATLATIYOR"

"Josef'in performansı beni ve takımı daha üst seviyeye çıkarıyor. Hücuma çıktığım zaman daha özgüvenle çıkıyorum. Josef bütün açıkları kapatan çok akıllı bir futbolcu. Takımımızın yükünü çekiyor ve seviyeyi yükseltiyor. Bütün sezon boyunca çok iyi oynadı. Elinden geleni yapıyor. Larin de bütün sezon çok iyi oynadı. Herkes elinden geleni yapıyor. Larin hücumda eksiklerimizi kapatıyor. Özgüveni çok yüksek. Böyle oynaması beni çok mutlu ediyor."