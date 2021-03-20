- Haberler
- Futbol Haberleri
- Atiba ve Larin milli takıma çağrıldı
Atiba ve Larin milli takıma çağrıldı
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba ve golcüsü Larin, Kanada Milli Takımı aday kadrosuna dahil edildi.
- Haber Merkezi
- 20.03.2021 - 12:11
Beşiktaş 'ın Kanadalı futbolcuları Atiba Hutchinson ile Cyle Larin, Dünya Kupası elemeleri için milli takıma davet edildi.
ATIBA 2 YIL SONRA KADRODA
38 yaşındaki Atiba son olarak 2 yıl önce aday kadroya dahil edilmişti.
Kanada, Dünya Kupası Elemeleri 1. turunda 26 Mart Cuma günü Bermuda ve 28 Mart Pazar günü Cayman Adaları ile karşılaşacak.