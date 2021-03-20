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    Atiba ve Larin milli takıma çağrıldı

    Beşiktaş'ın 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba ve golcüsü Larin, Kanada Milli Takımı aday kadrosuna dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 12:11
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    Atiba ve Larin milli takıma çağrıldı

    Beşiktaş 'ın Kanadalı futbolcuları Atiba Hutchinson ile Cyle Larin, Dünya Kupası elemeleri için milli takıma davet edildi.

    ATIBA 2 YIL SONRA KADRODA

    38 yaşındaki Atiba son olarak 2 yıl önce aday kadroya dahil edilmişti.

    Kanada, Dünya Kupası Elemeleri 1. turunda 26 Mart Cuma günü Bermuda ve 28 Mart Pazar günü Cayman Adaları ile karşılaşacak.

    Atiba ve Larin milli takıma çağrıldı #1

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