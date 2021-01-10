Atiba: Zor bir maç olmasını zaten bekliyorduk

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 2-2'lik Hatayspor beraberliği sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, Hatayspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BAŞIMIZI ÖNE EĞMEYECEĞİZ"

Kanadalı Atiba açıklamasında, "Zor bir maçtı, böyle olmasını zaten bekliyorduk. Etkili ve kaliteli oyuncuları olan bir rakibe karşı oynadık. İki tarafın da galibiyeti istemesi maça heyecan kattı. Biz de 3 puanı almaya gelme niyetimizi gösterdik ama iki taraf da istediğini alamadı. İki taraf da hak ettiği 1 puanı aldı. Başımızı öne eğmeyeceğiz. Kupa maçına odaklanacağız." dedi.

Atiba maç sonu sözlerine, "Daha hala çok erken, çok maç var oynanacak ama şampiyonluk kafamızın bir köşesinde her zman var. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz, özgüven kazanıyoruz." diyerek devam etti.

Deneyimli orta saha oyuncusu; "Bu maçlardan bir sonraki maçlarda kullanmak üzere ders çıkaracağız." diyerek sözlerini bitirdi.



