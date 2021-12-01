Euro
15.4365
-0.58%
Dolar
13.6422
-0.21%
Altın
771.13
-0.98%
Borsa
1.854
2.45%
Bitcoin
773.475
6.32%
BTXN Coin
51.18
-1.87%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C
    Atiba'dan motivasyon: Geçen seneden daha iyi kadromuz var

    Atiba'dan motivasyon: Geçen seneden daha iyi kadromuz var

    Beşiktaş'ta arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından kaptan Atiba Hutchinson, takımla bir toplantı gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar alan ve sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıkları sürerken kaptan Atiba Hutchinson, salı günü yapılan antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yaptı.

    "KASIMPAŞA MAÇI İLE HEDEFLERİMİZE ODAKLANMALIYIZ"

    Hürriyet'in haberine göre; Kanadalı futbolcu, "Kimse moralini bozmasın. Futbolda her şey olur. Geçen yıl şampiyon olan kadro aynı kadro, hatta bu sezon daha istekli ve güçlüyüz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın gayreti ve adaletli forma dağıtımına karşı tablomuz iyi değil. Toparlanıp Kasımpaşa maçı ile hedeflerimize odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Atiba dan motivasyon: Geçen seneden daha iyi kadromuz var #1

    "BU AÇIĞI KAPATMAK ZORUNDAYIZ"

    İstatistiki olarak rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını hatırlatan Atiba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Finali bir türlü yapamıyoruz. Yardımlaşarak, daha çok çalışarak takımdaki bu açığı kapatmak zorundayız."

    Atiba dan motivasyon: Geçen seneden daha iyi kadromuz var #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir