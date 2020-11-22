Atiba'nın 7 sezonda Beşiktaş'tan aldığı maaş

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson performansıyla taraftarın beğenisini kazanırken 2013-2014 sezonundan bu yana siyah-beyazlılardan kazandığı para ise dikkat çekti.

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen takımın en iyi ve en formda ismi olarak göze çarpıyor.

Sezon başında sözleşmesini uzattıktan sonra takımla idmanlara gecikmeli de olsa başlayan Kanadalı oyuncu dün alınan Başakşehir galibiyetinde de 1 gol 1 asistle büyük rol oynadı.

MAAŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Siyah-beyazlı takıma olan aidiyet duygusunu her fırsatta dile getiren başarılı ön liberonun Beşiktaş'ta oynadığı 7 yılda kazandığı para ise dikkat çekiyor.

İlk geldiği 2013-2014 yılında 1 milyon euroya imza atan Kanadalı, 2017-2018 yılında maaşına zam yaptırarak 1.5 milyon euro kazanmaya başlamıştı. 2018-2019 sezonunda ise maaşının neredeyse yarısını düşüren 37 yaşındaki futbolcu 875 bin eurodan 2 yıllık daha sözleşme imzalamış ve futboluyla yine alkış almıştı.

Sezon başında sözleşme görüşmelerini gerçekleştiren Atiba büyük bir fedakarlığa imza atarak 500 bin euro gibi bir net maaşla Beşiktaş'la anlaşarak taraftarların gönlünü bir kez daha kazanmıştı.

VIDA'NIN 2 YILLIK KAZANCI NEREDEYSE 7 SEZONA DENK

Tecrübeli futbolcu bu sezonki maaşını saymazsak siyah-beyazlılardan 7 sezonda yalnızca 7 milyon 250 bin euro para kazandı. Öte yandan taraftarın sevgilisi haline gelen Atiba şu anda 500 bin euro kazanırken inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Hırvat stoper Domagoj Vida'nın yıllık bonuslar hariç 3 milyon euro kazanması dikkat çekiyor.

ATIBA'NIN SEZONLARA GÖRE YILLIK MAAŞI