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Atilla Karaoğlan, ilk kez Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev alacak

Atilla Karaoğlan, ilk kez Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev alacak Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Atilla Karaoğlan, ilk kez iki takım arasında oynanacak bir müsabakada düdük çalacak.