Göztepe'nin satış işlemleri sürerken, futbolcularına ise teklifler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Atınç Nukan için, Beşiktaş sesleri yükselmeye başladı.

Süper Lig macerasını sonlandıran ve küme düşen Göztepe'nin satış işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.

Devir işlemleri konusunda Rasmus Ankersen ve Dragon Solak’ın kurucusu olduğu Sport Republic şirketiyle prensipte anlaşılırken, bir yandan da transfer mesaisi başladı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, bir yandan ise futbolcularını yüksek maliyetle satıp kasasını doldurmanın niyetinde..

Bu kapsamda Halil Akbunar ve Atınç Nukan'ın talepleri artarken, son karar yine İzmir ekibinin olacak.

Halil Akbunar ile Trabzonspor'un ilgilendiği bilinirken, Beşiktaş'ın radarında ise Atınç Nukan var.

Peki, Atınç Nukan'ın yeni adresi Beşiktaş mı olacak? İşte yanıtı..

Atınç Nukan'ın yeni adresi Beşiktaş mı olacak?

DHA'nın haberine göre önce teknik direktörünü belirlemek için kolları sıvayan Göztepe, bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Kaptan Halil Akbunar için Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’la anlaşma sağlayamayan kurmaylar, stoper Atınç Nukan’ı isteyen Beşiktaş’la görüşmelerine devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, Göztepe’ye iyi bir teklif sunduğu öğrenildi. Ndiaye ve Nwobodo’dan iyi bir gelir elde eden Göztepe’nin Atınç’ı da Beşiktaş’a hatrı sayılır bir bonservis bedeli ile satacağı ifade edildi.

Beşiktaş’ın Atınç için Göztepe’ye para artı futbolcu da teklifi de götürdüğü kaydedildi. Beşiktaş’ta profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu son 3 sezonunu Göztepe’de geçirdi.