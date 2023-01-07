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    Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    İspanya La Liga 16. haftasında Atletico Madrid, lider Barcelona'yı konuk edecek. Futbolseverler heyecanlı maçın detaylarını ve muhtemel 11'lerini araştırıyor.
    • 07.01.2023 - 16:55
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    Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    FIFA Dünya Kupası sebebiyle ligde verilen ara bitti. İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Atletico Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak.

    Atletico Madrid, ligde son maçta galip ayrılırken Barça, beraberlikle hanesine 1 puan yazdırmıştı. Atletico Madrid zirveden uzaklaşmak istemiyor, Barcelona ise liderliği kaptırmak istemiyor.

    Aradan sonra ligde ilk maçını Elche’ye karşı oynayan Atletico Madrid, 2-0 galip gelmişti. Puanını 27’ye yükselten Atletico, puan sıralamasında 4. sırada yer alıyor.

    Barcelona ise aradan sonra ligdeki ilk maçında Espanyol ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Barça, puanını 38’e yükselterek liderliğini koruyor. Kırmızı kart cezalısı Lewandowski ve Alba, bu maçta forma giyemeyecek.

    Çekişmeli geçmesi beklenen Atletico Madrid, Barcelona maçına dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İşte maçın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri…

    Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman?

    Atletico Madrid-Barcelona karşılaşması 8 Ocak Pazar günü (yarın) saat 23.00'da başlayacak. Müsabaka, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler...

    Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11 ler #1

    Muhtemel 11'ler

    Atletico Madrid: Oblak, Nahuel Miranda, Savic, Gimenez, Reinilfo, Carrasco, Barrios, Koke, Llorente, Griezmann, Joao Felix.

    Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Alonso, Balde, De Jong, Pedri, Gavi, Raphinha, Ansu Fati, Dembele.

    Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11 ler #2


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