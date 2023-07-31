Atletico Madrid efsanesi Diego Godin futbolu bıraktı Son olarak Arjantin ekiplerinden Velez Sarsfield'da oynayan 37 yaşındaki Uruguaylı savunmacı Diego Godin, futbola veda etti.

AA & Ensonhaber

37 yaşındaki Diego Godin, sosyal medya hesabından, "Zamanı geldi. Teşekkürler futbol" notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını açıkladı.

Uruguay Milli Takımı formasını 161 kez ile en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi olan Godin, kariyeri boyunca Atletico Madrid, Inter, ​​​​​​​Villarreal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde top koşturdu.

Atletico Madrid'de efsane haline geldi

2010'dan 2019'a kadar oynadığı Atletico Madrid'de 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Godin, La Liga ve İspanya Kral Kupası'nda birer, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, UEFA Süper Kupası'nda da 3 şampiyonluk elde etti.

Godin, milli formayla ise 2011 Kupa Amerika'da mutlu sona ulaştı.