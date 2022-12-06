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    Atletico Madrid'de hedef Enes Ünal

    Atletico Madrid'de hedef Enes Ünal

    İspanyol basınından AS gazetesi, Atletico Madrid'in, Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:18
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    Milli yıldızımız Enes Ünal, İspanya'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Son olarak İspanyol basını, 25 yaşındaki forvetle ilgili flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı.

    Atletico Madrid görüşmelere başladı

    AS gazetesinin haberine göre, Atletico Madrid, Enes Ünal'ı kadrosuna katmak için Getafe ile görüşmelere başladı.

    Juventus da ilgileniyor

    Enes Ünal için Atletico Madrid haricinde Juventus'un da ilgisi olduğu kaydedildi.

    9 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

    Öte yandan Enes Ünal, 2020 yılında 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer olmuştu.Atletico Madrid de hedef Enes Ünal #1


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