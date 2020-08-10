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    Atletico Madrid'de koronavirüs testleri negatif çıktı

    İspanyol ekibi Atletico Madrid'de iki kişide koronavirüs görülmesinin ardından takımın geri kalanına yapılan testler negatif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 17:04
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    Atletico Madrid'de koronavirüs testleri negatif çıktı

    Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik ekibe dün uygulanan koronavirüs testlerinin tamamının negatif sonuç verdiği belirtildi.

    CORREA VE VRSALJKO KARANTİNADA

    Takımda daha önce koronavirüse yakalandığı duyurulan iki ismin ise futbolcular Angel Correa ve Sime Vrsaljko olduğu kaydedildi.

    Atletico Madrid de koronavirüs testleri negatif çıktı #1

    İki futbolcunun da herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde karantinaya alındığı ifade edildi.

    Atletico Madrid'in, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaşacağı maç için yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket edeceği bildirildi.

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