Atmaya devam ediyor! Umut Nayir, Adana Demirspor'u da boş geçmedi Devre arasında Pendikspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Umut Nayir, kırmızı-beyazlı takımın Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettiği Süper Lig maçında yine golünü attı. Tecrübeli isim, böylelikle İstanbul ekibiyle 5. maçında 4. golünü kaydetti.

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Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Pendikspor, Süper Lig'in 24. haftasında yeniden çıkışa geçmek isteyen Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada Pendikspor, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri ise 11. dakikada Abdoulay Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir kaydetti. Mame Thiam ise yaptığı iki asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Adana Demirspor'un tek golü ise 90+10. dakikada Luis Nani'den geldi.

Kırmızı-beyazlılarda Halil Akbunar, 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Umut, gollerine devam ediyor

Bu müsabakada ise devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Umut Nayir, yine sahneye çıktı.

30 yaşındaki forvet, dakikalar 22'yi gösterdiğinde farkı ikiye çıkaran golü attı.

Pendikspor'un sağdan Halil Akbunar ile hızlı kullandığı taç sonrası Mame Thiam ile Pape Cisse arasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde top yaya doğru sekti.

O bölgeye hareketlenen Umut Nayir, sağ ayağının üstüyle sol köşeye sert vurdu. Meşin yuvarlak direk dibinden filelere gitti.

5 maçta 4 gol 1 asist yaptı

Sezonun ilk devresinde Fenerbahçe forması giyen Umut, sarı-lacivertli takımla 13 resmi maça çıkmış ancak gol veya asist katkısı yapamamıştı.

Deneyimli futbolcu, Pendikspor'la birlikte yeniden çıkışa geçti. İstanbul temsilcisiyle 5 resmi maça çıkan milli oyuncu, 4 gol ve 1 asistle mücadele etti.