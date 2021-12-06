Attila Szalai asistleriyle döndü

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde takımın 4'lü savunmaya dönmesi sonrası yedek soyunan Attila Szalai, Rizespor maçında ilk 11'e döndü. Genç stoper 2 asistle takımına katkı sağladı.

Fenerbahçe 'de, Galatasaray derbisinde takımın 4'lü savunmaya dönmesi sonrası yedek soyunan Attila Szalai, ardından oynanan Olympiakos ve Göztepe karşılaşmalarında da son anlarda oyuna girmişti.

Başka bir takıma satıldığı konuşulan 23 yaşındaki futbolcu, Rizespor karşılaşmasıyla birlikte 3 maç sonra 11'deki yerine döndü.

ASİSTLERLE DÖNDÜ

Henüz 5. dakikada Rize atağında kafasıyla gole giden topu kornere yollayan Macar oyuncu, rakibin 45'teki atağında da top Pohjanpalo'ya gelmeden ceza sahası içerisinde müdahale etti.

Bununla da kalmayan deneyimli stoper, 70'te ve 90'da soldan Serdar Dursun'a attığı paslarla hem ikinci ve dördüncü golün hem de kendisi adına bu sezonun ilk asistlerini yaptı.