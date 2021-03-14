Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
453.800
-0.22%
EXEN Coin
14.04
-5.07%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 9 C

    Attila Szalai: Daha kompakt oynamamız gerekiyor

    Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Attila Szalai, Gençlerbirliği maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 21:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Attila Szalai: Daha kompakt oynamamız gerekiyor

    Fenerbahçeli futbolcu Szalai, Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "DAHA KOMPAKT OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

    Daha çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Szalai, "Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki, çok şansızdık. Hatalarımızı daha iyi analiz ederek, daha çok çalışmamız gerekiyor. Hatalarımızı telafi etmemiz lazım. İlk golde orta geldi ve sonra şanssızlık yaşadık. Futbolda bu tarz şeyler olur. Daha kompakt oynamamız gerekiyor." dedi.

    Attila Szalai: Daha kompakt oynamamız gerekiyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir