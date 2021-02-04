Attila Szalai: Dünyanın en büyük derbilerinden biri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Galatasaray'a karşı oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Macar stoper Attila Szalai, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK SICAK KARŞILANDIM"

"Fenerbahçe'ye geldiğim ilk andan itibaren sıcak karşılandım, çok mutluyum. Başarılı haftalar geçirdik. İyi yoldayız. Hedefimiz bu şekilde devam etmek. Bu ailenin bir parçası olduğum için mutluyum. Bu büyük kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım"

"Çok mutluyum. Hem takım olarak başarılıyız, hem de bu başarının bir parçasıyım. Ben kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Sonuç böyle geliyor"

"Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda mutlu oldum. Herhangi bir kulüp değil Fenerbahçe'ydi"

"EN BÜYÜK DERBİLERDEN BİRİ"

"Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi dünyada bilinen, en büyük derbilerden bir tanesi. Oynamak için sabırsızlanıyoruz. Anlamı çok büyük. Bu maçta başarılı olmak istiyoruz"

"HATAY ÇOK PROBLEM YARATTI"

"Son maçta iyi oynayamadık açıkçası. Hatay çok problem yarattı. Altay'ın 4-5 tane harika kurtarışı vardı. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Gol yememek için daha çok birlikte oynamaya ihtiyacımız var. Bu alanda gelişmek istiyoruz."







