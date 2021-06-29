Attila Szalai: Fenerbahçe'de çok mutluyum

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Szalai yaptığı açıklamada, "Böyle büyük kulüplerle ismimin anılması onur verici ama Fenerbahçe'de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai, EURO2020 sonrası hem turnuvayla hem de transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Szalai EURO 2020’de gösterdikleri performansı,"Almanya maçından sonra 1-2 gün geçti ama hala nasıl hissettiğimi kelimelere dökmekte zorlanıyorum. macar taraftarlarla dolu Puskas Arena'da 2 maç oynamak da tarif edilemezdi. Münih'te yaşadıklarımız, hayatımız boyunca aklımızdan çıkmayacak. Dünyanın en güçlü milli takımlarından 3'üne karşı oynadık ve çekinmedik. Hatta Fransa ve Almanya'ya karşı güzel sonuçlar elde ettik.

Son grup maçına tur atlama umuduyla çıktık. Grup aşamasını geçmeye çok yaklaşmıştık. Almanlar'a karşı iki kez öne geçtik. Gücümüzün tamamını kullandık, belki de elimizden gelenin de fazlasını yaptık. Mucize, parmaklarımızın ucuna kadar geldi. EURO 2020'yle ilgili tek üzücü nokta, Portekiz maçında iyi futbol oynayamamızdı. Belçika'ya karşı kesinlikle Portekiz'den daha iyi iş çıkarırdık.

Başardıklarımızı düşünmek mutlu hissettiriyor. Taraftarların desteği için kullanabileceğim bir kelime yok. Yaşadıklarımız bir rüya gibiydi. Başımıza gelenleri hala tam olarak idrak edemedim. Hala 1-2 haftaya belki de 1 aya ihtiyacım var. Macaristan milli takımının bir üyesi olmaktan ötürü mutlu ve gururluyum.” sözleriyle yorumladı.

“BEN FENERBAHÇELİYİM”

Fenerbahçe’yle ilgili konuşan Szalai, “Geride başarılı bir yıl bıraktım. Toplam 56 maçta oynama fırsatım oldu. Bu kariyerimin zirve yılıydı. Hem milli takım hem de kulüp düzeyinde başarılar elde ettim. Çok daha iyi olabilirdi. Tıpkı Macaristan ile gruptan çıkmanın eşiğine geldiğimiz gibi, Fenerbahçe ile de şampiyonluğun eşiğine gelip üçüncü olduk. Umarım gelecek yıl her şeyi düzeltir ve şampiyon oluruz!

Farklı transfer haberleri sık sık çıkıyor. Formül basit: Ben bir Fenerbahçeliyim, uzun yıllar devam edecek bir sözleşmem var. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynadığım için ne kadar gururlu biri olduğumdan bahsetmiyorum bile!





“FENERBAHÇE’DE ÇOK MUTLUYUM”

Tabii ki, eğer hayat önüme başka bir takıma transfer olma fırsatı getirirse, kendimi en iyi liglerden birinde test etmek istediğim sır değil. En iyi liglerden birinde oynamak için her gün daha fazla çalışıyorum.

(Atletico Madrid, Leicester, Atalanta) Böyle büyük kulüplerle ismimin anılması onur verici ama bu tip şeylerle yaşayan biri değilim. Benim için en önemlisi sürekli oynamak. Fenerbahçe'de çok mutluyum ve hiçbir sıkıntım yok.

İyi bir zamanda, iyi bir kulüpteyim. Kendimi geliştirebilirim. Başarılar için savaşabilirim. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar ben Fenerbahçe'deyim, Fenerbahçe'de kalacağım ve bu yüzden transferi konuşmaya gerek bile yok!” ifadelerini kullandı.