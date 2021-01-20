Attila Szalai: Fenerbahçe'ye transfer olmam rüya gibi

Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Macar stoper Attila Szalai, "Real Madrid'e transfer olmuş gibiyim" dedi.

Fenerbahçe'yle 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Attila Szalai, Macaristan'da yayımlanan Nemzeti Sport gazetesine transferi ve yeni kulübündeki ortamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Macar stoper, kulüpteki ortamdan çok etkilendiğini söyledi.

"REAL MADRİD'E TRANSFER OLMUŞ GİBİYİM"

Fenerbahçe'ye geldiği için hala heyecanlı olduğunu belirten Szalai, "İnanılmaz derecede mutluyum, muhteşem bir kulübe transfer oldum. Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Apollon Limassol'da da herhangi bir sorun yaşamıyordum ama İstanbul'da karşılaştığım ortam gerçekten çok etkileyici. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Kendimi Real Madrid'e transfer olmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE GELMEM RÜYA GİBİ"

Kendisine her zaman inandığını ve çok çalışarak Fenerbahçe gibi dünya çapında bir kulübe geldiğini kaydeden Szalai, "Fenerbahçe'ye transfer olmam gerçekten bir rüya gibi. İyi bir futbolcu olmak için bugüne kadar da her gün çok çalıştım ve bundan sonra daha fazla çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.